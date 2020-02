Sara Croce, in intimo o in paillettes, è reginetta sexy della TV e dei social

21 anni, 1,82 di altezza, forme da capogiro. Bonas lo è senza dubbio, così come la figura che impersona in Avanti un Altro della premiata ditta Bonolis Laurenti nei pomeriggi Mediaset. Sara Laurenti scala rapidamente tutte le classifiche delle più desiderate degli schermi, che siano quelli televisivi o dei device digitali. Quasi 500 mila followers su Instagram ma in rapida crescita. E a guardarla non si fa fatica a capire il perché. Sul suo profilo ha infilato una uno / due che ha stordito tutti i suoi fans. Il primo scatto in intimo che esalta insieme allo sguardo malizioso, le forme perfette della giovane, nel secondo post, un video questa volta, Sara Croce è fasciata da un body di paillettes porpora. Sgambatissima piroetta lenta mostrando tutti i doni che natura le ha graziosamente elargito. E d'altro canto proprio Madre Natura è stata il suo primo ruolo di successo in Ciao Darwin. Tutto torna, nulla per caso

