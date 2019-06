Sandra Milo confessa: "Potrei essere ancora sposata con un cubano"

Sandra Milo torna a parlare delle sue nozze cubane, rivelando che potrebbero essere ancora valide, in un'intervista al settimanale 'Oggi', in edicola giovedì, che ne rivela un'anticipazione. Era il 1990 e lei assicura che furono nozze autentiche. "Io ho vissuto una bellissima storia romantica che purtroppo è durata poco", dice. "Con il mio amico fotografo Franco Brel siamo andati a Cuba con l'idea di inventarci qualcosa, ma poi abbiamo incontrato questo ragazzo e a me è piaciuto moltissimo. Laggiù è molto facile sposarsi e divorziare e così mi sono sposata al Palacio de los Matrimonios, il municipio, con tanto di testimoni. Poi la storia si sporcò. Mike Bongiorno arrivò a offrire 200 milioni di lire a Jorge perché venisse in trasmissione con la sua 'vera' moglie: lui, che era divorziato, recuperò la ex ed era pronto a partire quando le autorità glielo impedirono".

Ma davvero Jorge Ordonez era un colonnello? Risponde la Milo: "E mica sono andata da Fidel Castro a chiederglielo. Lui ci disse così". Quindi lei potrebbe ancora essere la moglie del cubano? "Non credo, però è probabile. Dovreste mandare qualcuno a Cuba per le verifiche del caso!". La Milo parla poi del grande amore con Federico Fellini. E rivela: "Per me l'amore arrivò subito, per lui tardi. Alla fine mi disse: 'Sei tu la donna con la quale voglio dividere la vita'. Ma io non avrei sopportato la quotidianità. La nostra è sempre stata una storia sopra le nuvole, troppo bella per essere sbriciolata. Misi la parola fine ed è rimasta intatta".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata