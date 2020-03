Sabrina Salerno sexy e trasparente: 'Fiera di essere italiana'. L'Italia ricambia

Non occorrono commenti allo scatto che Sabrina Salerno ha regalato ai suoi followers e a tutto il web. Foto di giorni più liieti e spensierati, lei immersa nell'acqua fino alle coscie, slip in pizzo nero e camicia bianca inevitabilmente bagnata su un seno che ha guadagnato una pagina nella storia dello spettacolo italiano. "Proud to be italian", fiera di essere italiana, scrive Sabrina. E tra i tantissimi messaggi postati dai fans si trova la risposta adeguata: il paese ricambia l'orgoglio. Gli anni non sembrano passare per la ragazza di Boys Boys Boys, e sembra oggi vivere una seconda giovinezza, personale e professionale. La sensualità e il fisico di certo non sono tramontati.

