Royal baby, è già nato il figlio di Harry e Meghan?

Non ci sarebbe più da attendere alla casa reale britannica: secondo le indiscrezioni della stampa locale, il primogenito di Harry e Meghan sarebbe già venuto alla luce, nonostante i duchi abbiamo scelto di non annunciare pubblicamente il lieto evento.

Meghan e Harry lo avevano già fatto sapere: anche in occasione del parto, la coppia aveva deciso di rompere la tradizione. Niente equipe reale in sala parto, niente esposizione pubblica del bebè fuori dall'ospedale, come accaduto per i tre royal baby di William e Kate. La duchessa di Sussex anzi avrebbe scelto di partorire in casa, aiutata da un'ostetrica di fiducia e supportata dalla presenza della madre Doria. Non ci sarebbe stato quindi il modo di allertare il Paese con l'arrivo in ospedale, come accaduto negli ultimi anni con i parti di Kate Middleton.

Secondo molti in Gran Bretagna, quindi, il bebè sarebbe già nato e la coppia si sta godendo in pace e in forma privata il bambino, prima di annunciarne la nascita al mondo intero. Bambina, anzi. Perché per i bookmaker si tratta di una femminuccia, che la coppia ha deciso di chiamare Diana. Le altre possibilità considerate sono Grace, Victoria, Alice e Alexandra. Se il fiocco fosse azzurro, in pole ci sono Arthur e Charles, come il nonno.

