Royal baby per Harry e Meghan: il primo figlio nascerà in primavera

Si allarga la famiglia reale britannica: anche nel 2019 ci sarà un royal baby. A darlo alla luce sarà Meghan Markle, neo sposa del principe Harry. La nascita del primogenito dei duchi del Sussex è prevista per la primavera del 2019.

Ad annunciarlo è Kensington Palace sui suoi canali ufficiali.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk