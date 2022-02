Secondo giorno del viaggio in solitaria della moglie del principe William

Kate Middleton visita un asilo in una foresta alla periferia di Copenaghen. La duchessa di Cambridge si trova in Danimarca per una visita di due giorni, senza marito e figli. A circa mezz’ora dalla capitale, l’istituto Stenurten Forest a Ballerup è frequentato da bambini fino ai sei anni, che vengono portati nella foresta ogni giorno, ponendo al centro il benessere non solo fisico ma anche mentale dei più piccoli. La moglie del principe William sarà ricevuta anche dalla regina danese Margrethe II.

