La moglie del principe William è nata il 9 gennaio 1982

Tre nuove foto ufficiali di Kate Middleton per festeggiare i primi 40 anni della duchessa di Cambridge. La moglie del Principe William, nata il 9 gennaio 1982, è stata immortalata da fotografo Paolo Roversi, con indosso abiti di Alexander Mc Queen. Le immagini, due delle quali in bianco e nero, saranno esposte in tre luoghidel Regno Unito, importanti per Kate: nel Berkshire, la contea dove è cresciuta, a St Andrews in Scozia, dove ha studiato e conosciuto il nipote della Regina e Anglesey, l’isola gallese dove lei e William hanno vissuto appena sposati.

