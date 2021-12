A marzo la crisi per l'intervista di Meghan e Harry

(LaPresse) Un anno intenso, il 2021, per il principe William e la Duchessa di Cambridge Kate Middleton. Dall’impegno contro il Covid, con la visita all’hub per i vaccini allestito a Westminster, passando per i dissidi tra William e Harry e il decimo anniversario di matrimonio, per la coppia più famosa della Royal Family non sono mancate le emozioni. A marzo l’intervista di Meghan e Harry con Oprah, che svelava i problemi della Casa Reale, ha tenuto banco sui giornali inglesi per giorni. Ad aprile, poi, la morte del nonno, il principe Filippo: qui i due fratelli si sono riuniti per il suo funerale. E in termini di ricordi tristi, quest’anno cadevano anche i 40 anni dal matrimonio della madre Diana e si è riaperto il dibattito su una famosa intervista da lei rilasciata nel 1995.

L’impegno green della Royal Family

La coppia ha anche partecipato a diversi eventi legati al tema del cambiamento climatico: William ha partecipato anche alla discussione della Cop26 di novembre, che si è tenuta a Glasgow.

