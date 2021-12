Presente Carlo insieme a Camilla, la Regina non ha partecipato come misura precauzionale

(LaPresse) – I membri della famiglia reale britannica hanno partecipato a una funzione natalizia nella cappella di San Giorgio a Windsor prima di unirsi alla regina per i festeggiamenti. Il principe di Galles e sua moglie, la duchessa di Cornovaglia, sono stati raggiunti da suo fratello minore, il conte di Wessex e dalla sua famiglia. Anche i loro cugini, il Duca e la Duchessa di Gloucester erano presenti. Il principe Carlo e Camilla hanno salutato i giornalisti mentre entravano, augurando loro un “Buon Natale”. Si ritiene che la regina abbia scelto di non partecipare come misura precauzionale.

