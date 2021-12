La monarca ha anche ricordato il marito Filippo, scomparso lo scorso aprile

La regina Elisabetta II, nel tradizionale messaggio del giorno di Natale, ha reso omaggio al marito, il principe Filippo, morto lo scorso 9 aprile a 99 anni. “Natale può essere duro per chi ha perso i suoi cari. Quest’anno in particolare capisco perché”, ha detto la monarca, definendo il principe Filippo il suo “amato” e aggiungendo che capisce la difficoltà di trascorrere il periodo di vacanza “con una risata familiare che manca”.

Elisabetta, che indossava un abito rosso, ha pronunciato il messaggio accanto a una foto incorniciata di lei e Filippo, che li mostra a braccetto. Sulla spalla destra, la monarca aveva la stessa spilla con un crisantemo di zaffiro che indossava nella fotografia. Per la regina si tratta delle prime festività dalla morte del marito. Ha dichiarato che, nonostante la perdita, la sua famiglia è “fonte di grande felicità”. “Mentre il Covid implica nuovamente che non possiamo celebrare come avremmo voluto, possiamo ancora godere di molte felici tradizioni, che siano i canti natalizi – con una melodia ben nota – decorare l’albero, dare e ricevere regali o guardare un film preferito di cui già conosciamo il finale”, ha detto Elisabetta. “Non sorprende che le famiglie apprezzino così spesso la loro routine di Natale”, ha aggiunto.

Con la variante Omicron del coronavirus che si diffonde rapidamente nel Regno Unito, la monarca 95enne ha deciso di non trascorrere il Natale a Sandringham, dove tradizionalmente si reca con la famiglia. Il palazzo ha annunciato lunedì che Elisabetta II avrebbe trascorso le vacanze al castello di Windsor, a ovest di Londra, dove è rimasta per gran parte della pandemia, e che sarebbe stata raggiunta da Carlo e Camilla.

