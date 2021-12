Foto da Instagram Duke and Duchess of Cambridge

Nella foto anche i tre baby royal Charlotte, George e Louis

I Duchi di Cambridge hanno pubblicato la loro classica cartolina di Natale con tutta la famiglia sui social ufficiali. “Delighted to share a new image of the family, which features on this year’s Christmas card” hanno scritto Kate e William. Con la coppia reale anche i tre baby royal Charlotte, George e Louis.

