Il figlio della Regina Elisabetta II compie 73 anni: è nato il 14 novembre 1948

Il principe Carlo festeggia 73 anni. Nato il 14 novembre del 1948, è figlio di Filippo di Edinburgo e della Regina Elisabetta II. Il 2021 è stato per lui un anno duro: a febbraio i 40 anni dal suo fidanzamento con Lady Diana, la sua relazione più importante, finita però con un divorzio. I due si sono separati nel 1992 e hanno divorziato nel 1996. L’anno dopo, Lady D è morta in un incidente d’auto. Il principe Carlo ha anche dovuto affrontare il fatto che il figlio Harry, insieme alla moglie Meghan Markle, ha rinunciato al titolo di Reale. Ad aprile è poi morto il padre Filippo, poco prima di compiere i suoi 100 anni.

La vita con Lady Diana

Il 29 luglio è stato il 40esimo anniversario del matrimonio tra il principe Carlo e Lady Diana. La cerimonia fu vista da 750 milioni di persone nel mondo. Il principe William aveva 15 anni quando la madre Diana è morta mentre Harry ne aveva solo 12. Sul malessere di Diana durante il suo matrimonio nella Famiglia Reale sono state fatte molte speculazioni.

La pandemia

Carlo, principe del Galles, insieme alla Duchessa di Cornovaglia Camilla, hanno incontrato chi si è sottoposto volontariamente al trial per il vaccino già a febbraio, a Birmingham. Carlo ha ricevuto a maggio la prima dose di vaccino anti Covid.

La morte di Filippo

Il 9 aprile 2021 è morto il padre, Filippo di Edimburgo. “Mio padre era una persona veramente speciale che penso più di ogni altra cosa sarebbe stato colpito dalla reazione e le cose splendide dette su di lui – ha detto il principe Carlo, parlando dell’affetto ricevuto dopo la sua morte – E da quel punto di vista noi, la sua famiglia, vi siamo grati. Questo ci sostiene in momento di perdita doloroso”. Filippo è stato seppellito nella Cappella di St. George a Windsor il 17 aprile. Filippo ha lasciato anche i figli Anna, Andrea ed Edoardo, fratelli di Carlo.

Carlo e l’ambientalismo

Il principe Carlo è anche sempre stato molto attento ai temi ambientali. A maggio lui e la Regina Elisabetta II hanno girato un video nel quale piantano alberi nel Castello di Windsor. Anche in occasione della Cop26 di Glasgow è stato particolarmente presente. “Stiamo finendo il tempo, abbiamo lasciato questioni cruciali occupandocene il più tardi possibile – ha detto – Non abbiamo prestato sufficiente attenzione a ciò che ha detto la Convenzione Onu sui cambiamenti climatici per così tanto tempo e come risultato siamo rimasti così indietro. Abbiamo una sfida enorme e compiti gravi da recuperare”.

