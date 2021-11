I Duchi del Sussex a una serata in onore dei veterani all'Intrepid Museum

(LaPresse) Harry e Meghan protagonisti di un evento di beneficenza all‘Intrepid Museum di New York, dedicato ai veterani e alle famiglie dei militari. Il Duca e la Duchessa del Sussex si sono presentati, lui in smoking con tanto di spille militari indosso e lei in un lungo abito rosso di Carolina Herrera. Durante il gala il Principe ha consegnato dei riconoscimenti a 5 soldati che hanno dimostrato coraggio e leadership e alle famiglie di militari che hanno fatto grandi sacrifici. Durante l’evento è stato premiato anche il rocker Jon Bon Jovi per il suo impegno umanitario. Il denaro raccolto durante la serata evento, alla vigilia del Veterans Day in America, sosterrà progetti educativi per oltre 50.000 studenti e aiuterà a preservare i manufatti e le collezioni del museo.

Solo pochi giorni fa Harry, che vive ormai da oltre un anno negli Usa assieme alla moglie e ai due figli, aveva partecipato a un evento online di Wired, durante il quale ha puntato il dito contro il ruolo dei social media nella disinformazione. Il secondogenito di Lady D ha detto di aver avvisato il Ceo di Twitter, Jack Dorsey, del fatto che la sua piattaforma stava permettendo un “colpo di stato”, poco prima dell’assalto al Congresso Usa del 6 gennaio 2021.

