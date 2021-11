L'erede al trono d'Inghilterra ha anche consegnato un premio speciale a un'azienda attenta all'ambiente

(LaPresse) Il principe Carlo ha lanciato la Sustainable Markets Initiative, un piano che punta a tenere in considerazione nei piani delle aziende il rispetto della natura. Il 3 novembre, in occasione della Cop26 di Glasgow, ha premiato Terra Carta Seal per le iniziative legate alla sostenibilit√†. Poco dopo ha incontrato la fashion designer Stella McCartney, che lo ha portato in tour nella feshion exhibit ‘The Future of Fashion’, attenta alla sostenibilit√† e con un focus sull’uso di materiali alternativi alla pelle nella moda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata