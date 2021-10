"Serve l'impegno dell'intera comunità machile e femminile"

(LaPresse) La duchessa di Cornovaglia, moglie del principe Carlo d’Inghilterra, ha reso omaggio alle donne vittime di violenza. Camilla Parker Bowls è intervenuta a un evento a Londra e ha ricordato i nomi di alcune vittime, tra cui Sarah Everard. “Ognuna di queste donne ha sopportato un tormento inimmaginabile e i loro cari che sono rimasti indietro continuano a soffrire sulla scia della loro morte”, ha detto. “Ci vuole un’intera comunità – maschile e femminile – per smantellare le bugie, le parole e le azioni che promuovono una cultura in cui l’aggressione sessuale è vista come normale e in cui si fa vergognare la vittima”, ha concluso.

