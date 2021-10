Poi è tornata a Buckingham Palace, dispiaciuta di aver annullato la visita in Irlanda del Nord

La regina Elisabetta ha trascorso la scorsa notte in ospedale per alcuni controlli medici preliminari ed è tornata poi al castello di Windsor “di buon umore”, all’ora di pranzo. Lo ha riferito Buckingham Palace, spiegando che la regina è “delusa” per aver annullato la visita in Irlanda del Nord.

Alla sovrana è stato consigliato di riposare per alcuni giorni, dopo un fitto programma di impegni pubblici. “Seguendo il consiglio medico di riposare per alcuni giorni, la regina si è recata in ospedale mercoledì pomeriggio per alcuni controlli preliminari, tornando oggi al castello di Windsor all’ora di pranzo ed è di buon umore”. La regina è stata visitata da specialisti presso l’ospedale privato King Edward VII’s nel centro di Londra.

