La sovrana dovrà osservare un periodo di riposo

(LaPresse) – La regina Elisabetta II è tornata nella sua dimora al Castello di Windsor, giovedì 21 ottobre, dopo aver trascorso una notte in ospedale per controlli, secondo quanto riferito da Buckingham Palace. Il ricovero è avvenuto dopo che la sovrana del Regno Unito ha accettato “a malincuore” il consiglio medico di riposare per alcuni giorni e ha annullato un viaggio per celebrare il centenario dell’Irlanda del Nord. Buckingham Palace ha precisato che mercoledì la monarca, che ha 95 anni, si era recata all’ospedale privato King Edward VII a Londra per “indagini preliminari”. Escluse, comunque, correlazioni con il Covid. La regina è stata vaccinata contro il coronavirus.

