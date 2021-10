L'annuncio giunge pochi giorni dopo che Elisabetta II, 95 anni, è stata vista camminare con un bastone durante un evento pubblico

Buckingham Palace riferisce che la regina Elisabetta II ha accettato con riluttanza una raccomandazione medica di riposare per pochi giorni e ha quindi cancellato un viaggio in programma in Irlanda del Nord. Il palazzo reale britannico non ha fornito dettagli sulla decisione, ma ha aggiunto che la monarca è “di buon umore ed è delusa dal fatto che non potrà visitare l’Irlanda del Nord, dove aveva in programma una serie di impegni oggi e domani“. Elisabetta II “manda i più calorosi auguri al popolo dell’Irlanda del Nord e non vede l’ora di effettuare una visita in futuro”, conclude Buckingham Palace.

L’annuncio giunge pochi giorni dopo che Elisabetta II, 95 anni, è stata vista camminare con un bastone durante un evento pubblico; si trovava all’abbazia di Westminster in occasione del centenario della Royal British Legion. In passato era già stata fotografata mentre usava un bastone, nel 2003, ma allora era stato dopo che un’operazione al ginocchio.

La monarca è a riposo nel castello di Windsor, dove si trova dall’inizio della pandemia di Covid-19. Elisabetta II, rimasta vedova quest’anno con la morte del principe Filippo il 9 aprile, mantiene un programma pieno di impegni reali. Martedì ha avuto udienze con diplomatici e ha ospitato al castello di Windsor un ricevimento per dirigenti d’azienda internazionali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata