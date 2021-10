La duchessa di Cambridge: "Nessuno sceglie di avere una dipendenza, nessuno è immune"

(LaPresse) “La dipendenza non è una scelta. Nessuno sceglie di essere dipendente, può accadere a chiunque di noi. Nessuno di noi è immune”. Così Kate Middleton, la duchessa di Cambridge, lanciando la campagna ‘Taking Action on Addiction’, una campagna per aiutare chi è affetto da una dipendenza. La duchessa è patron della The Forward Trust, che si occupa di fare beneficenza e aiutare chi è più in difficoltà. “Grazie per aver condiviso le vostre esperienza” ha poi detto Middleton.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata