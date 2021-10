La regina, in cappotto blu, è arrivata in auto e una volta scesa dalla macchina ha utlizzato un bastone da passeggio

(LaPresse) La regina Elisabetta e la principessa Anna hanno partecipato a una cerimonia all’Abbazia di Westminster per celebrare il centenario della Royal British Legion. La regina, in cappotto blu, è arrivata in auto e una volta scesa dalla macchina ha utlizzato un bastone da passeggio, per la prima volta in pubblico, come accade dopo un’operazione del 2003.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata