I Duchi del Sussex sono in città per un evento sui vaccini

(LaPresse) I Duchi del Sussex sono in tour a New York City e hanno visitato anche la torre del One World Trade Center. Il sindaco Bill De Blasio ha posato con la moglie e il figlio in alcuni scatti insieme a Harry e Meghan all’interno dell’Osservatorio che si trova nella torre, costruita dopo il crollo delle Torri Gemelle. I due royal britannici sono a New York per un evento che chiede equità nella distribuzione dei vaccini nel mondo.

