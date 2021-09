Rivelato parte del piano "London Bridge" per i suoi funerali

(LaPresse) Svelato, dal portale “Politico”, parte del piano “London Bridge” sulla gestione della morte della monarca del Regno Unito Elisabetta II. Una telefonata da Buckingham Palace avvertirà del decesso il premier in carica con la frase “Il London Bridge è crollato” prima che la notizia venga comunicata all’associazione della stampa britannica. Per alcuni giorni ci sarà lutto nazionale con blackout delle comunicazioni via social media delle principali istituzioni britanniche. Tre i giorni di camera ardente nel Palazzo di Westminster, dopo 10 giorni i funerali di Stato. Elisabetta II ha attualmente 95 anni e il prossimo 6 febbraio festeggerà i 70 anni dalla salita al trono.

