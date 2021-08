Dalla carriera di attrice all'ingresso nella Royal Family

Dall’infanzia in America alla carriera di attrice, fino a diventare Duchessa del Sussex. Meghan Markle compie 40 anni. La moglie del principe Harry è nata a Los Angeles il 4 agosto 1981 dai genitori Thomas Markle e Doria Ragland. Dopo gli studi, ha iniziato a lavorare nelle serie tv: da ‘General Hospital’ a ‘CSI NY’, è comparsa in tante serie iconiche. Ma il ruolo che la ha resa famosa è quello di Rachel Zane nella serie tv ‘Suits’.

La vita nella Casa Rale

Nel 2011 ha sposato il produttore Trevor Engelson, dal quale ha divorziato nel 2013: uno scandalo per la Royal Family, quando è stata presentata come la fidanzata del principe Harry. Nel 2018 si è sposata con Harry, ritirandosi dalla sua carriera di attrice: nel 2020 però i duchi del Sussex, dopo mesi di rumors e malumori, hanno annunciato di non essere più membri senior della Royal Family britannica, accusando anche duramente la Casa Reale, tra le altre cose, di razzismo. I duchi del Sussex hanno due figli, Archie Harrison e Lilibet Diana Mountbatten-Windsor nati rispettivamente nel 2019 e nel 2021. Nel 2020 Meghan ha perso un bimbo e ha raccontato la sua esperienza per aiutare chi ha sofferto della stessa perdita.

