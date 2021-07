Nel 2021 la coppia ha festeggiato i 10 anni di matrimonio: l'episodio su Sky e Now

(LaPresse) Nuova puntata di The Royals – Amori a Corte, il programma prodotto da LaPresse e in onda su Sky e NOW che mostra intrighi e retroscena delle principali case regnanti europee. Al centro di questo secondo episodio l’amore del Principe William e della moglie Kate Middleton. Nel 2021, la coppia ha festeggiato i 10 anni di matrimonio. Nella loro storia ci sono tutti gli elementi della favola: lui è il classico principe azzurro, biondo e dagli occhi blu profondi ed espressivi come quelli di Lady D, lei è bellissima e di umili origini. Si incontrano all’università e da allora si frequentano come una coppia ‘normale’, tra alti bassi, presunti tradimenti e riconciliazioni. Kate impersona la favola che diventa realtà e tutti ci auguriamo che davvero vivranno per sempre felici e contenti. Possibile che in questa storia non ci sia neanche un’antagonista? Le cose sono andate veramente così o anche i secondi in linea di successione al trono britannico nascondono dei segreti? William e Kate sono veramente una “comune” famiglia reale?

