(LaPresse) La regina Elisabetta II ha visitato il set di ‘Coronation Street’, una delle soap opera più famose e seguite in Inghilterra, e ha conosciuto gran parte dello staff, del cast e delle troupe che in questo periodo sta girando alcune scene della serie a Manchester. Accolta da festoni e sbandieratori, la regina ha visitato in particolare l’interno del set del pub Rovers Return.

