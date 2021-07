Oggi i figli si riuniranno per inaugurare una statua a lei dedicata nel giardino di Sunken Garden a Kensington Palace

Oggi Lady Diana avrebbe compiuto 60 anni. Nata da una delle più importanti famiglie britanniche, incontrò e sposò giovanissima il principe Carlo, diventando così futura regina di Inghilterra. Un matrimonio in diretta mondiale, visto da oltre 750milioni di spettatori in tutto il mondo. Poi la vita a corte, la nascita di William e Harry, l’impegno nel mondo del volontariato, il divorzio e la nuova vita con Dodi Al-fayed. Fino a quel tragico incidente d’auto a Parigi del 30 agosto 1997 in cui la ‘principessa triste’, diventata ormai una vera icona, perse la vita. Oggi i figli si riuniranno per inaugurare una statua a lei dedicata nel giardino di Sunken Garden a Kensington Palace.

