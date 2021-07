La principessa triste è morta il 20 agosto 1997 in un tragico incidente

Il primo luglio di quest’anno Lady Diana avrebbe compiuto 60 anni. Nata da una delle più importanti famiglie britanniche, incontrò e sposò giovanissima il principe Carlo, diventando così futura regina di Inghilterra ed entrando nella Royal Family. Un matrimonio in diretta mondiale, visto da oltre 750milioni di spettatori in tutto il mondo. Poi la vita a corte, la nascita di William e Harry, l’impegno nel mondo del volontariato, il divorzio e la nuova vita con Dodi Al-fayed. Fino a quel tragico incidente del 30 agosto 1997 in cui la ‘principessa triste’, diventata ormai una vera icona, perse la vita. Oggi i figli, si riuniranno per inaugurare una statua a lei dedicata nel giardino di Sunken Garden a Kensington Palace.

