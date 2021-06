Per il secondo anno consecutivo mancherà però la Regina

(LaPresse) Il principe Carlo e Camilla arrivano ad Ascot, per il tradizionale appuntamento ippico, diventato ormai un evento mondano tra cappelli stravaganti e abiti color pastello. Per il secondo anno consecutivo, la Regina Elisabetta non parteciperà alla manifestazione. Lo scorso anno a causa della pandemia, la gara era a porte chiuse e senza pubblico. Quest’anno, invece, con mascherine e distanziamenti le persone sono tornate sugli spalti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata