Niente "Trooping of the colour" a causa della pandemia: i soldati schierati nel cortile del castello

(LaPresse) La regina Elisabetta II, accompagnata dal duca di Kent, ha assistito sabato a una parata militare nel quadrilatero del castello di Windsor per le celebrazioni ufficiali del suo compleanno. Il castello è stato lo scenario della sfilata di compleanno, che ha sostituito il tradizionale “Trooping of the Colour”, a causa della pandemia. Dal suo palco, la sovrana e il duca di Kent, cugino di primo grado di Elisabetta II, hanno assistito alla cerimonia che si è conclusa col passaggio delle Frecce Rosse della Royal Air Force. Il vero compleanno della regina, il 21 aprile, viene solitamente festeggiato in privato.

