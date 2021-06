Il principe parla dell'ultima nata dalla coppia Harry e Meghan durante una visita istituzionale

(LaPresse) Il principe Carlo ha parlato della nascita della quinta nipote Lilibet Diana, descrivendola come “una notizia così felice”. Il principe ha visitato una fabbrica di automobili BMW Mini a Oxford, nel Regno Unito ha legato la sua difesa delle questioni ambientali e all’essere nonno e alla necessità di proteggere le generazioni future. “Lo sviluppo di tecnologie come i veicoli elettrici o l’idrogeno verde del resto per il trasporto pesante è vitale per mantenere la salute del nostro mondo per le generazioni future, cosa di cui sono fin troppo consapevole oggi essendo recentemente diventato nonno per la quinta volta”, ha affermato. Principe Carlo. “Una notizia così felice ricorda davvero la necessità di una continua innovazione in questo settore”, ha aggiunto.

