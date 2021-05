Nuove rivelazioni del figlio di Lady Diana ad Oprah Winfrey per la serie "The me you can't see me"

Nuova confessione del principe Harry: “Bevevo pesantemente per mascherare il dolore per la morte di mia madre Diana“. La dichiarazione, riferisce la Bbc, citando una nuova intervista del principe in Harry ad Oprah Winfrey per la serie di Apple Tv ‘The Me You Cant’ See‘. Il Duca del Sussex era disposto anche a drogarsi “per sentire meno di quanto sentisse” dopo dieci anni dalla sua morte. Harry ha parlato anche di ansia e attacchi di panico provocati dal peso che sentiva nel rivestire il ruolo di rappresentante reale e della sua esperienza al funerale della madre. Diana, la principessa del Galles, è morta in un incidente d’auto mentre veniva inseguita dai fotografi nell’agosto del 1997.

“Ero fuori di testa”, dice nell’intervista il principe. “Ogni volta che indosso un completo e mi metto la cravatta, devo interpretare un ruolo, pensare ‘Ok, mettiamoci la maschera e dire ‘Vai’. Prima di uscire di casa sudavo sempre, mi mettevo in modalità ‘lotta’ o modalità ‘volo'”, prosegue Harry.

Il nipote della Regina Elisabetta II ha parlato anche del suo recente ritorno a Londra per i funerali del nonno Filippo, morto a 99 anni il 9 aprile 2021. “Avevo paura, ero preoccupato”, ha dichiarato il secondogenito di Carlo e Diana all’Associated Press in una recente intervista congiunta con Oprah Winfrey per promuovere la serie sulla salute mentale che hanno co-creato e co-prodotto per Apple TV +.

L’intervista a Lady Diana ottenuta con l’inganno

Il Duca di Sussex ha anche commentato l’inchiesta che ha stabilito come l’intervista rilasciata da sua madre nel 1995 alla Bbc fu ottenuta con l’inganno. “Nostra madre era una donna incredibile che ha dedicato la vita agli altri. L’effetto a catena di una cultura dello sfruttamento e pratiche non etiche le è costato la vita”, si legge in un comunicato ufficiale di Harry. “Ciò che mi preoccupa profondamente – prosegue – è che pratiche come queste, e anche peggiori, siano oggi ancora diffuse”. Anche il fratello William si è scagliato contro la tv pubblica inglese dopo i risultati dell’inchiesta sullo scoop del 1995.

