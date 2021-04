La sovrana gli anni a pochi giorni dal funerale del marito Filippo

La Regina Elisabetta II compie 95 anni, ma non ci saranno feste a Windsor. Il compleanno della sovrana del Regno Unito arriva infatti a pochi giorni dal funerale del marito, il Principe Filippo, morto il 9 aprile a 99 anni. Sarà il primo quindi, dopo 73 anni, senza avere al fianco il Duca di Edimburgo. L’anniversario della nascita della regina, avvenuta il 21 aprile 1926, secondo la tradizione viene celebrato a giugno con la parata Trooping the color, l’anno scorso sospesa per le restrizioni Covid. Il vero compleanno di Elisabetta invece viene in genere festeggiato in famiglia: quest’anno però, visto il recente lutto, non ci sarà nemmeno questo.

