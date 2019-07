Rottura tra Giulia Salemi e Francesco Monte: per lui ci sarebbe Isabella De Candia

Ci sarebbe la modella Isabella De Candia dietro l'addio di Francesco Monte e Giulia Salemi. Monte e Salemi avevano lasciato i fan senza parole quando ha annunciato che la loro love story era finita. Di punto in bianco, infatti, avevano deciso di interrompere il loro rapporto senza fornire spiegazioni e motivazioni.

La prima ad informare sul web tutta la sua community di essere tornata single è stata proprio l'influencer, che nel frattempo ha smesso di seguire il suo ex fidanzato su Instagram. A ruota anche l'ex tronista di 'Uomini e Donne' - e storico ex di Cecilia Rodriguez - ha deciso di ufficializzare la rottura. Nelle ultime ore, sul web sono trapelate informazioni "piccanti" sul nuovo amore di Francesco e della sua nuova compagna, che sarebbero usciti allo scoperto e avrebbero già trascorso insieme un romantico week end a Trani, in Puglia.

A rivelare particolari della loro liaison è stata la 'Terribile' Deianira Marzano. L'influencer molto seguita su Instagram ha postato alcuni video in cui racconta di aver scoperto dei dettagli piccanti sulla fine del fidanzamento tra Monte e Salemi. Pare che Monte e la sua ipotetica compagna si seguissero su Instagram già da aprile 2019. Ma c'è di più. La nuova coppia avrebbe già passato una vacanza a Ibiza, dove sarebbe stata paparazzata in un locale.

Monte e Isabella, che su Instagram si fa chiamare 'Isadeca', pare si conoscano già da diversi mesi. E sarebbe stata propio lei la causa della rottura.

