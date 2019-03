Pancino sospetto per Georgina, Cristiano Ronaldo di nuovo papà?

Cristiano Ronaldo potrebbe calare la 'manita' e diventare per la quinta volta papà. Come riporta infatti il quotidiano portoghese 'Correio de Manha' Georgina Rodriguez, la compagna di CR7, ha mostrato un pancino sospetto in occasione della gara di ieri al 'Da Luz' di Lisbona tra Portogallo e Serbia a cui ha assistito dal vivo per sostenere l'attaccante della Juventus. L'ex fuoriclasse del Real Madrid ha già quattro figli: Cristianinho, il più grande, i gemelli Eva e Mateo e la piccola Alana Martina, che ha poco più di un anno.

