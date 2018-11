Ronaldo e Georgina in chiesa a Torino: preparativi di nozze

Ronaldo esce dalla chiesa della Gran Madre di Dio di Torino assieme alla compagna Georgina. Le foto esclusive, pubblicate su 'Gente', in edicola da sabato 17 novembre, sostengono lo scoop dello stesso settimanale: secondo voci attendibili, CR7 e Georgina potrebbero sposarsi durante la pausa del campionato di serie A che comincia a fine dicembre. E le immagini di loro che entrano in chiesa da soli, lasciando la scorta fuori ad attenderli, farebbero pensare a un sopralluogo in vista della cerimonia. Il servizio fotografico è stato realizzato prima del breve viaggio di questa settimana a Londra della coppia, dove, secondo il quotidiano portoghese Correio da Manha, CR7 avrebbe formalizzato la proposta di nozze a Georgina.

