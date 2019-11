Raffaella Fico difende Balotelli: "Mario è italiano a tutti gli effetti"

Raffaella Fico difende Mario Balotelli, il padre di sua figlia Pia. Il calciatore del Brescia è stato vittima di insulti razzisti sul campo del Verona. La showgirl napoletana ospite della trasmissione “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1, si schiera dalla parte dell’ex compagno. "Gli insulti razzisti a Mario? Ci siamo incontrati dopo la partita col Verona, l'ho visto triste e nervoso, una reazione normale: a chiunque fa male esser insultato, è una cosa brutta che fa male”. Alle parole di Luca Castellini, capo ultrà dell’Hellas Verona, che ha detto che Balotelli non sarà mai del tutto italiano, risponde: "E’ un’uscita infelice. Mario è italiano a tutti gli effetti. E’ un peccato che non si riesca ancora ad isolare questi facinorosi, ci sta che poi si reagisca un po’ male, ma qualcosa cambierà". Sul possibile ritorno di fiamma con Balotelli ha risposto: “Nella vita mai dire mai, ma ora siamo molto amici, come genitori. In questo momento io sono single. Ma con tanti corteggiatori”.

