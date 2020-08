Rabbia Canalis, i vandali buttano la sua bici giù dalla scogliera

(LaPresse) - Disavventura per Elisabetta Canalis che si sta godendo una vacanza nella sua amata Sardegna. L'ex velina ha denunciato con un video su Instagram un episodio di vandalismo di cui sono stati vittime lei e il marito statunitense Brian Perri. Ignoti hanno gettato le loro biciclette giù da una scogliera ad Alghero come come msotrato sul social dall'attrice e showgril trapiantata in California. Eli ha incolpato i ragazzini ubriachi che di sera sciamano per le strade della città, senza lo sfogo delle discoteche, chiuse per Covid-19. Ma Canalis non si è lasciata scoraggiare e ha affrontato la discesa per andare a recuperare la sua bicicletta insieme al consorte.