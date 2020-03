Quarantena sexy per Cecilia Zagarrigo: lo scatto in costume è da urlo

L'influencer ricorda i tempi estivi in spiaggia e manda i fan in delirio

Post hot e sexy nonostante coronavirus e quarantena. Anche per Cecilia Zagarrigo. La corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, non si sottrae alla tendenza dei vip di Instagram: di ripescare vecchie foto e ricordi, soprattutto estivi, per rimembrare i vecchi tempi andati, prima dell'isolamento. L'influencer ha deciso di regalare ai suoi tanti follower uno scatto intrigante che ha raccolto subito grandi consensi tra i suoi fan: una posa estiva irresistibile che ha catturato commenti e gli immancabili cuoricini. Un ricordo della scorsa estate la ritrae in costume seduta sopra una ciliegia gigante: gambe e sinuosità sono incredibili, con una scollatura capace di regalare scorci del suo décolleté. Un sorriso illuminato e illuminante che combacia con la didascalia: "Ritorneremo a guardare gli slippini bianchi in spiaggia… #bepositive #andràtuttobene" le parole di Cecilia.

