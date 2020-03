Quarantena hot per Eleonora Rocchini: sexy reggiseno in pizzo su Instagram

Quarantena hot, seppure sempre durissima. E' quella di Eleonora Rocchini, classe 1995, ex partecipante di Uomini e Donne seguitissima su Instagram. "A che giorno di quarantena siamo? Sto perdendo la cognizione del tempo qui dentro" scrive Eleonora sfoggiando un look esagerato che ha mandato i fan in visibilio. Pantalone bianco, giacca celeste a coprire le spalle ma spalancata a far risaltare il reggiseno bianco in pizzo e, in un sublime gioco vedo-non vedo, il seno. "Speriamo passi presto, mi manca troppo la mia famiglia.. troppo !! Vi bacio virtualmente tutte una ad una" scrive Eleonora ai tanti fan che non manca di omaggiare con cuori e commenti, anche audaci, la sua prorompente bellezza.

