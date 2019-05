Harry e Meghan mostrano il royal baby: ecco il primo video del bebè

"Ho i due migliori ragazzi del mondo quindi sono molto felice", sono queste le prime parole di Meghan dopo aver dato alla luce il suo primogenito (di cui ancora non si conosce il nome). "Ha un ottimo carattere, è molto calmo", ha dichiarato ancora la duchessa di Sussex a Windsor indossando un lungo abito bianco senza maniche. "Non so da chi dei due abbia preso", ha aggiunto il neopapà Harry sorridente, tenendo il braccio il piccolo, nato da soli due giorni.

La coppia ha scelto un luogo simbolico, il castello di Windsor, poco distante dalla cappella in cui sono diventati marito e moglie poco meno di un anno fa, per mostrare alla stampa il loro maschietto.

