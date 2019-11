Pop-corn e cuscinate: il sexy pigiama party di Diletta Leotta

La nota conduttrice televisiva in mise da notte pronta per una mega party con le amiche

Tra una partita di campionato e l'altra, la regina di DAZN, Diletta Leotta, torna ad infiammare Instagram. La bella e di nuovo attapirata ex conduttrice di Sky, sogno sexy di tutti gli appassionati di calcio, ha postato uno scatto hot al party, tra popcorn e colpi di cuscino, organizzato in compagnia delle sue amiche Eleonora Incardona e Lorenza Di Prima, che ha scatenato una pioggia di like. ​

