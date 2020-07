Polina Malinovskaya, è già nostalgia di un Messico bollente

La modella bielorussa star di Instagram ammalia con il suo lato b da un resort di Tulum: "Non voglio andare via"

E' ancora a Tulun, da dove regala quello che presumibilmente sarà l'ultimo scatto dalla trasferta messicana per un shooting nella splendida località turistica dello Yucatán. E' Polina Malinovskaya, 21 anni, nata e cresciuta in Bielorussia da padre italiano e madre russa, modella e influencer senza peli sulla lingua, che non lesina critiche ai fan troppo invadenti sui social. Bastone e carota , però con i suoi follower, ai quali offre una foto che mette in risalto il suo lato B e il suo corpo flessuoso e armonico.

"Non ho voglia di partire", scrive Polina e anche i suoi ammiratori sicuramente sperano di rivedere presto shooting bollenti come quelle sfornate dalla giovane bielorussa nella meravigliosa cornice messicana.

