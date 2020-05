Polina Malinovskaya, dalla Bielorussia con amore: la sexy modella metà italiana conquista Instagram

E' uno dei nomi più caldi di Instagram, Polina Malinovskaya, 21 anni nata e cresciuta in Bielorussa da padre italiano e madre russa. A 16 anni si trasferisce a Milano per fare la modella, oggi è attivissima sui social dove posta foto sexy del suo corpo perfetto su un viso d'angelo dagli occhi azzurri di ghiaccio. Sul web spesso risponde alle critiche senza peli sulla lingua, in italiano, inglese o russo.

Nei giorni scorsi non le ha mandate a dire a qualche follower che l'aveva accusata di vendere il suo corpo, paragonandola a una prostituta. "Bisogna rispettare sempre le donne", è sbottata Polina, aggiungendo altre espressioni colorite. Bella e combattiva, la ragazza venuta dal freddo sta conquistando i cuori degli italiani sul web.

