Platinette prima e dopo la dieta: l'ammirazione dei fan

Pochi mesi fa aveva confessato di dover combattere un male difficile che portava dentro da tempo. Oggi Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è un'altra persona. Il conduttore radiofonico e personaggio televisivo ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae prima e dopo la dieta.

"Darsi per vinti significa restare sdraiati per tutta una vita: non c’è nulla di più noioso del non tentare nemmeno di rialzarsi". Lo ha scritto il 64enne che, in diretta su Rai1 alla trasmissione "ItaliaSì", aveva rivelato di essere afflitto da una sindrome del "mangiare compulsivo" che ha finalmente sconfitto tra l'ammirazione dei followers che lo riempiono di like.

