Pippa Middleton è mamma di un maschietto: nato il primo cuginetto dei royal baby britannici

Kate Middleton e il principe William diventano zii per la prima volta. Il bebè è in salute e pesa 4 chili

Non è un royal baby, ma è il primo cuginetto degli eredi al trono di Gran Bretagna e ora tutti gli occhi sono su di lui anche se non è di sangue blu. Pippa Middleton e James Matthews sono diventati genitori: ad annunciarlo è un portavoce della coppia a People.

Secondo quanto riporta il sito americano, sia la mamma che il bebé stanno bene. Il piccolo è un maschietto di 4 chili ed è nato al Lindo Wing of St. Mary’s Hospital, lo stesso ospedale in cui Kate Middleton ha dato alla luce i suoi tre bambini: i principini George, Charlotte e Louis. Per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte della duchessa di Cambridge, che diventa zia per la prima volta, e di suo marito, il principe William, ma sicuramente i due si recheranno presto a fare la conoscenza del nuovo arrivato.

Il primogenito di Pippa sarà un perfetto compagno di giochi per il principe Louis, nato lo scorso 23 aprile, e per il primo figlio di Harry e Meghan, che arriverà la prossima primavera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata