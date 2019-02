Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti di nuovo insieme

Il regista Paolo Virzì e l'attrice Micaela Ramazzotti sono tornati insieme. Lo rivela 'Diva e donna', il settimanale di Cairo Editore in edicola domani. "Nel novembre scorso - riporta la rivista - dopo quasi dieci anni di matrimonio e due figli la coppia ha annunciato la separazione: era stato un fulmine a ciel sereno. Ma ora ecco il colpo di scena: come in un film arriva il lieto fine con l'armonia ritrovata".

