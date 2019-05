Pamela Prati, il giallo continua. Rinviate le nozze: "Sono sotto stress"

Il mistero sulle nozze di Pamela Prati si infittisce. La showgirl si sarebbe dovuta sposare l'8 maggio, ma la sua manager Pamela Perricciolo, ha rivelato a Oggi che la cerimonia è stata rinviata. "La signora Prati - ha dichiarato al settimanale - non sta bene, ha bisogno di riposo, il matrimonio si farà, ma la data non è ancora stata fissata". Poi, però, a rimarcare che la relazione con il fidanzato non è affatto intaccata: "Proprio in queste ore Marco, il promesso sposo, sta tornando in Italia per stare vicino alla fidanzata, che ha perso non so quanti chili per lo stress".

Per molti, però, si avvalora l'ipotesi che l'intero matrimonio sia un enorme 'bluff'. Nelle scorse settimane diversi siti e riviste di gossip hanno messo in dubbio non solo la relazione e il futuro matrimonio ma persino l'esistenza dello stesso Marco Caltagirone, del quale non esistono foto nè solo nè con Pamela Prati. Oggi riferisce anche che a Villa Pazzi al Perugiano, dimora cinquecentesca nelle campagne toscane indicata come il luogo della cerimonia, i responsabili comunicano: "Non abbiamo ricevuto nessuna caparra e non abbiamo una data".

