Pamela Anderson lascia Adil Rami: "È un mostro, presa in giro e tradita per 2 anni"

L'ex star di 'Baywatch' Pamela Anderson ha rivelato di aver rotto con il difensore francese Adil Rami, definendolo un "mostro" che l'ha "presa in giro". La storia d'amore, durata due anni, tra l'attrice e il difensore del Marsiglia, 18 anni più giovane di lei, è stata seguita dai media in Francia, soprattutto quando Rami è diventato un eroe di culto della spedizione al Mondiale 2018 in Russia nonostante non abbia giocato un solo minuto. Ma il legame sembra essersi concluso bruscamente, con Anderson che accusa l'ex giocatore del Milan di averla ripetutamente tradita. "Gli ultimi due anni della mia vita sono stati una grande bugia", si è sfogata la 51enne attrice in un lungo post su Instagram.

"Sono stata presa in giro, portata a credere che... eravamo un 'grande amore'? Sono devastata da quando ho scoperto negli ultimi giorni che conduceva una doppia vita". L'attrice e modella ha detto che Rami "era solito scherzare su altri giocatori che avevano amanti in appartamenti vicini alle loro mogli. Chiamava quegli uomini mostri. Ha mentito a tutti... È lui il mostro". Contattati da AFP per commentare le dichiarazioni della Anderson, i rappresentanti di Rami non hanno risposto. L'americana ha due figli da una precedente relazione con il rocker dei Motley Crue, Tommy Lee.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata