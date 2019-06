Owen Wilson un po' imbranato sui pattini a rotelle

Owen Wilson sulle strade del suo quartiere di Santa Monica, prova i pattini a rotelle. L'abbigliamento è sportivo e disinvolto, ma l'atteggiamento sui pattini un po' meno e non denota molta dimestichezza con il roller skating. L'attore americano (50 anni compiuti) si fa aiutare da due avvenenti e misteriose fanciulle che lo seguono e l'osservano con aria competente pronte a consigliare e a dare una mano. Le due ragazze, che potrebbero essere semplicemente delle vicine di casa, sembrano anche un po' divertite dell'imbranataggine del famoso amico. Wilson è in attesa di "The French Dispatch" commedia di Walt Disney ambientata in Francia ancora avvolta nel mistero, in cui non si sa neanche bene quale sia il ruolo del "biondo".

