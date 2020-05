Oriana Sabatini, la sexy dance fa impazzire i follower

Una sexy dance su Instagram, forse per festeggiare la sua completa guarigione dal coronavirus e anche quella del fidanzato, il campione della Juventus Paulo Dybala. Oriana Sabatini si lancia in un balletto sensuale con in braccio Kaia, la splendida cucciola di Akita da poco entrata nella famiglia. La 24enne attrice, cantante e modella argentina appare in splendida forma, per la gioia degli oltre 4 milioni e mezzo di follower che la seguono in tutto il mondo.